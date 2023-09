Adriane Galisteu critica Record por cortar brigas e sexo em A Fazenda

Adriane Galisteu, 50, criticou a direção de A Fazenda (Record) por cortar as cenas de brigas e de sexo dos participantes no confinamento — essa é uma queixa comum dos telespectadores que pagam para acompanhar o reality 24h.

"Eu também quero ver o povo brigando, tenho crítica como apresentadora", declarou Galisteu em entrevista ao PocCast.

A apresentadora contou que quando está ao vivo fica com dois diretores no ponto falando com ela e que, quando há confusão, presta atenção enquanto "o pau está comendo", mas os diretores mandam ela chamar os comerciais. Entretanto, para não interromper a exibição das tretas para os telespectadores, Galisteu explicou que faz "a louca", ou seja, finge que não está ouvindo, até que eles falam de forma mais ríspida no ponto.