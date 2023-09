Lembra da Fazenda com anônimos? Edição teve expulsão por ameaça de machado

Faltam poucos dias para a estreia da 15ª temporada de A Fazenda (Record). O reality show é conhecido por contar com elencos recheado de famosos, mas já teve com uma edição voltada ao público anônimo e, literalmente, não deixou saudade.

Poucos se lembram, mas a Record colocou no ar, em 2012, uma temporada especial de anônimos intitulada como "Fazenda de Verão". A edição, que teve Rodrigo Faro como apresentador, ficou marcada na memória do público por uma expulsão em virtude de ameaça com machado.

A assessora de imprensa Angelis Borges, na época com 24 anos, faturou o prêmio de R$ 1 milhão, graças aos 68% dos votos. Ela superou Ísis, a vice-campeã, e Thyago, terceiro colocado, na corrida pelo prêmio.

No entanto, a passagem do modelo Lucas Barreto pela Fazenda de Verão impactou a atração. Após a desistência de Halan, Lucas foi chamado pela direção da Record para entrar no jogo em 27 de novembro de 2012, mas foi expulso em 3 de dezembro.

Em menos de uma semana de confinamento, Lucas não conseguiu viver em harmonia no confinamento e chegou a ameaçar o participante Haysam com um machado durante uma discussão.

A Record, então, decidiu pela expulsão do modelo do jogo e não realizou uma nova substituição.

"Pelo comportamento incompatível com o funcionamento do programa e incompatível com regras básicas de convívio, a Record decidiu tirar o participante Lucas do jogo", explicou o apresentador Rodrigo Faro, na época.

O episódio do machado

Após entrar em conflito com alguns participantes no confinamento, o modelo Lucas tentou conversar com o promoter Haysam em uma manhã de atividade de cuidado com os bichos.

Em posse de um machado em mãos, o modelo confrontou o participante enquanto balançava o item — usado no reality show para cortar lenha. "Você não pode tocar em mim, cara", gritou Haysam, enquanto o modelo se aproximava.

Ao avistar Lucas com o machado, Natalia gritou para o promoter não ficar na discussão, mas o modelo usou seu corpo para mantê-lo na conversa. "Você não pode me segurar", reclamou Haysam, que foi obrigado a empurrar o participante para se desvencilhar.

Incomodado, Haysam foi ao quarto para desabafar com os outros peões. "Ele me empurrou e pegou o machado. Achei que ele ia me bater", contou.

Na sequência, Lucas entrou no quarto e gritou no ouvido de Haysam: "Eu não vou te deixar em paz!", disparou.

Ísis, irritada, entrou na discussão com o modelo. "Eu conversei com o todos pra te respeitarem", começou. "Imagina alguém gritando igual uma louca no seu ouvido o dia inteiro. Cansei de te ajudar", debateu ela.

Em virtude de uma discussão generalizada, a transmissão da discussão entre os peões foi cortada após alguns minutos. A briga só foi exibida durante o programa na televisão e a expulsão de Lucas foi comunidade ao público.