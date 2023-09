A Fazenda 2023: Quantos participantes terão na nova temporada do reality?

Para a 15ª edição do programa, a produção dobrou o número de pessoas no paiol em relação ao ano passado. Serão oito pessoas que vão disputar quatro vagas para terem a oportunidade de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao todo, "A Fazenda 15" contará com 22 participantes.

Confira a lista dos nomes já anunciados no reality show:

André Gonçalves, ator

Kally Fonseca, vocalista da banda Cavaleiros do Forró.

Lily Nobre, filha do cantor Dudu Nobre e Adriana Bombom

Nathalia Valente, tiktoker