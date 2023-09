Tiago Leifert abre o jogo sobre estado de saúde da filha, Lua

Ano sabático: "Eu ia narrar a final no Globoplay, estava amarradão. Ela [Lua] teve uma recidiva, o câncer voltou. Descobri na quinta-feira e avisei o pessoal que ia ter quimio no domingo [dia do jogo]", contou. "Passei a final com ela no colo, anestesiada. Foi aquele dia que eu falei: 'Vou parar, senão eu vou pirar'".