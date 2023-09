Selena Gomez viraliza com expressões no VMA e se irrita: 'Nunca mais'

Com a repercussão do episódio, a atriz e cantora se explicou em comentário no Instagram. "Eu ouvi um barulho muito alto e acabei me assustando", disse.

Selena também viralizou ao ouvir o nome de Chris Brown sendo citado em uma categoria. Ela fez um rosto de desagrado.

A reação da Selena Gomez ao ver o nome de Chris Brown ser anunciado no #VMA pic.twitter.com/A3rLBTeWdB -- Tracklist (@tracklist) September 13, 2023

A atriz ainda chamou atenção pela felicidade ao ver a cantora SZA vencer uma categoria e, logo em seguida, pela decepção de ver que a artista não estava lá para receber o prêmio.