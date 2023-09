Paolla Oliveira exibe corpo sem filtro em dia de sol com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira, 41, aproveitou a tarde de sol e calor para atualizar o bronzeado na piscina ao lado do namorado, Diogo Nogueira, 42.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou os registros do momento em que tomava vitamina D ao lado do cantor. Sem usar photoshop nas fotos, Paolla brincou com o fato de dispensar filtros.

"Filtro aqui, só solar", escreveu ela.