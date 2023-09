Onde está Maria Navalha? Mãe de Luna reaparece milionária em 'Fuzuê'

Quem achou que "Fuzuê" ficaria enrolando por muito tempo sobre o paradeiro de Maria Navalha (Olivia Araújo), se enganou pra valer. Nos próximos capítulos da trama, a mãe de Luna (Giovana Cordeiro) reaparecerá plena, e acredite, muito bem de vida.

Após ficar um ano sem dar notícias, a cantora não vai voltar para casa por causa da filha, mas sim por conta de sua rixa com Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro). A propaganda da reabertura do Beco do Gambá com apresentação especial da sua rival será o suficiente para fazer com que a personagem finalmente dê as caras na Lapa.

Merreca (Ruan Aguiar) será a primeira pessoa a ver a artista. Na ocasião, ela estará de olho na filha Luna. Mas o reencontro das duas só acontecerá mesmo no evento de reinauguração da casa noturna.