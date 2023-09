Modelo das cenas picantes em clipe com Anitta comemora vitória no VMA

Na época do lançamento de 'Funk Rave', o modelo falou sobre a cena picante com Anitta e negou qualquer ereção nas gravações. "Não fiquei 'galudão'. Fiquei tranquilão. A gente tá fazendo aquela cena ali, mas nossa cabeça tá em outro lugar. Tá cheio de câmeras, tinha os moradores em volta. Pô, vai ficar galudão com um monte de gente vendo? Mas é difícil, não é fácil", disse ele, meses atrás em seu Instagram.

Com a vitória em 2023, Anitta faturou o prêmio do VMA pela segunda vez. Em 2022, ela também levou a estatueta de "Melhor Clipe Latino" por "Envolver".