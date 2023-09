Ministério Público denuncia agressor de Victor Meyniel

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre. Ele foi preso em flagrante no último dia 3 de setembro, após agredir o ator e influenciador Victor Meyniel na portaria de um prédio em Copacabana, no Rio.

Yuri, que teve a prisão convertida para preventiva após audiência de custódia no dia 4, é acusado de três crimes: lesão corporal, injúria por homofobia e falsidade ideológica.

O documento foi encaminhando pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) à 27ª Vara Criminal da Capital, e relata que Yuri e Victor se conheceram do lado de fora de uma boate, e Yuri convidou o ator para ir até sua residência. Após beberem e conversarem, o clima mudou com a chegada da colega de apartamento de Yuri, e Victor foi espancado pelo rapaz na portaria do prédio.