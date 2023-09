Mingau: o que a Polícia Civil do RJ diz sobre as investigações do caso?

O que se sabe até o momento:

Carro de Mingau ficou destruído após ataque a tiros em Paraty, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução: TV Globo

Mingau foi baleado na cabeça na Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty (RJ), na noite de 2 de setembro. A informação foi divulgada primeiro por Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor, na rede social X, o antigo Twitter. Mingau tem uma pousada em Paraty e estava na cidade a negócios.

No dia 3, a Polícia Civil do RJ abriu um inquérito para investigar o caso. Um amigo que acompanhava Mingau teria mudado a versão em depoimento à polícia, segundo a Folha de S.Paulo.

O homem teria dito aos policiais, inicialmente, que teria ido ao local com Mingau para comprar drogas. Depois, na delegacia, teria dito que os dois estavam lá para comprar um lanche.

No mesmo dia, um suspeito foi preso após uma denúncia anônima. Com ele, foram encontradas uma pistola calibre 40, drogas, dois carregadores e kit rajada. "[A arma] será encaminhada para exame de perícia [...] No local do crime foram recolhidos estojo e projéteis do mesmo calibre da arma apreendida", disse a polícia na ocasião.