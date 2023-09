MC Daniel lança clipe estrelado por sua ex, Mel Maia

Imagem: Foto: Agnews

Além disso, o funkeiro contou em suas redes sociais que a produção está passando com exclusividade nas sessões do filme "After - Para Sempre" oferecidas pela Cinemark.

"Feliz demais! Furada de bolha, Graças a Deus! Isso é surreal pra gente que é do funk, do trap. O movimento crescendo cada vez mais" ,disse ele.

MC Daniel e Mel Maia começaram a namorar no final do ano passado

Em junho deste ano eles terminaram a relação, mas reataram cerca de um mês depois.

No final de agosto, eles anunciaram, mais uma vez, o fim do namoro