Morre Luiz Antônio Piá, diretor de 'Chiquititas' e 'Carrossel'

O diretor Luiz Antônio Piá morreu aos 81 anos, nesta terça-feira (12), em São Paulo. Os trabalhos mais recentes foram em "Carrossel" (2012), "Chiquititas" (2013) e "Cúmplices de um Resgate" (2015) no SBT.

A informação foi confirmada a Splash pela filha do diretor, Malu Braga. "Ele teve uma sepse por conta de uma infecção na cicatriz da cirurgia no fêmur, que ele fez há três meses. E descobriu um trombo no coração [coágulo sanguíneo]. Não resistiu a cirurgia", disse, em contato com a reportagem.

O velório acontece nesta quarta-feira (13), em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.