Luísa Sonza fica nua em clipe de música com Demi Lovato; veja vídeo

A canção que fala sobre saudade, já viralizou nas redes sociais com o trecho "Saudade não tem tradução", cantado em português por Demi Lovato. As duas fizeram uma performance ao vivo da música no The Town.

Segundo informações da gravadora Sony Music, "Penhasco 2" bateu recordes. Luísa e Demi foram as primeiras e únicas artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams, no Brasil.

Veja o clipe na íntegra: