Julia Quinn: É mais fácil ter representatividade em séries que nos livros

O último livro de Julia paga essa "dívida" da cobrança por representatividade. Escrito a quatro mãos, ao lado da autora Shonda Rhimes, a protagonista de "Rainha Charlotte" é uma mulher preta. "Funcionou muito bem, porque eu escrevi com Shonda. Ela estava lá para ajudar a validar coisas que talvez eu não conheça, eu podia perguntar a ela. Eu queria fazer algo em que pudesse incluir pequenos detalhes como a rotina de skin care de uma mulher negra".

Referência

Hoje, Julia Quinn é uma referência para jovens escritoras de romances históricos e leitoras pelo mundo. A "Jane Austen do século 21" já tem mais de três milhões de livros vendidos só no Brasil. Como ela lida com isso?

"Eu só tento me comportar bem e fazer coisas que eu possa me orgulhar. Tento 'advocar' por coisas boas. Por exemplo, depois do Brasil, eu vou falar em dois lugares da Flórida. Estou muito chateada pela atual política da Flórida contra pessoas LGBTQ+... Como estou sendo paga para falar na Flórida, vou pegar o dinheiro e doar para um grupo de direitos dos gays."