Grávida de 7 meses, rainha de bateria da Estácio de Sá treina pesado

Nathalia Hino, rainha de bateria da escola de samba Estácio de Sá não parou sua intensa rotina de treinos para o Carnaval 2024, mesmo grávida de sete meses.

Sob a supervisão do seu personal trainer, ela compartilhou que treina pesado na academia, para garantir o seu bem-estar e a saúde, dela e do primogênito.

"Eu sempre treinei, sempre me cuidei. Meus médicos me liberaram para fazer exercícios grávida, vou respeitando os meus limites, a cada mês me superando. O foco não é um corpo perfeito e sim a minha saúde e do meu filho. Treinar traz inúmeros benefícios para nós dois. Minha maior alegria vai ser ver meu filho crescer com saúde e feliz, desde já estou fazendo a minha parte", pontuou.