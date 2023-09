'Fuzuê' acelera o ritmo e pode cair no fundo do poço de vez

Eu costumo falar que assistir a uma novela do início ao fim é sempre uma montanha-russa de emoções. Eventualmente aparecem algumas que mais parecem um carrossel: puro tédio e rodando no mesmo lugar. Adianto que esse não é o caso de "Fuzuê", mas ela definitivamente não está no ponto mais empolgante de seu percurso também.

E o mais interessante é que a trama de Gustavo Reiz mudou com muita rapidez. Já elogiei a produção por aqui algumas vezes, acho uma novela boa, mas tem alguma coisa que está saindo dos trilhos.

"Fuzuê" tem servido capítulos com tanta informação que mal dá pra pegar o celular e postar algo no antigo Twitter. Você tira o olho da TV e já surgiram mil chaves novas, esconderijo, mapa e mais outras várias cenas confusas de Cata Ouro (Hilton Cobra).