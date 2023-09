Filha de Mingau faz nova postagem sobre estado de saúde do pai

Segundo boletim médico divulgado na manhã de terça (12), o artista segue sob ventilação mecânica e seu estado de saúde continua estável. Ele também passou por um procedimento de traqueostomia.

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Na tarde desta segunda-feira (11/9) foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável", diz a nota completa.

Postagem da filha de Mingau Imagem: Reprodução/Instagram

O que você precisa saber?

Após ser baleado, Mingau foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência.

Os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.