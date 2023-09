'Me desumanizei': ex-atrizes pornô relatam traumas após anos de mundo 18+

"Entrei por necessidade e me arrependo muito. Tudo ali no set não era montado como prometido, era caseiro, sem uma cópia do contrato, cenas cansativas e muito forçadas, tudo era sofrimento, foi uma fase bem difícil. Tenho traumas até hoje. A ideia do livro surgiu justamente para alertar outras mulheres", afirmou.

Apesar de ter conseguido ganhar dinheiro, Vanessa passou a se incomodar com a rotina cansativa de gravações e humilhações vividas dentro dos sets de filmagens eram pesadas. Assim, em 2016, ela decidiu mudar de carreira e abriu um canal no Youtube, o "Barbaridade Nerd", para tentar ganhar a vida falando de hobbys e geeks.

"Mesmo assim sou criticada. Primeiro eu era alvo porque tinha entrado no pornô, depois porque sai e não tinha direito a uma vida digna, a uma vida 'normal', como por exemplo casar, ter uma família e um outro trabalho. As pessoas são cruéis e hipócritas. Hoje, eu faço tratamento psiquiátrico para não pirar, essa coisa de fazer parte do pornô é pesado e gera muitas frustrações, pois as pessoas glamorizam a pornografia e não pensam em trafico e exploração sexual. Pensei em suicídio muitas vezes por não aguentar a pressão", desabafou.