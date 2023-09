Ernesto morre em 'Terra e Paixão'? Atentado acende alerta em Caio e Antônio

Um atentado contra a vida de Ernesto (Eucir de Souza) ligará um alerta nas cabeças de Caio (Cauã Reymond) e Antônio (Tony Ramos) em "Terra e Paixão". O mecânico morrerá após ter seu carro sabotado, enquanto pai e filho vão desconfiar de que o mandante do crime também é responsável pela morte de Daniel (Johnny Massaro).

Apavorado com a ideia de ser preso novamente, Ernesto convencerá Dalva (Patricia Pinho) a sair de Nova Primavera. Contudo, Sidney (Paulo Roque) terá mexido no veículo do mecânico com o intuito de causar um acidente fatal.

O casal fará as malas correndo para deixar a cidade, mas será em vão. Enquanto Dalva retornar para dentro da casa para buscar documentos, Ernesto dará partida no carro e explodirá junto com o veículo.