Dudu Camargo abre o jogo sobre suposta noite com garoto de programa

@metropolesoficial O apresentador #DuduCamargo falou pela sobre a suposta noite de amor que teve com o garoto de programa Arthur Mondelo. Nessa ocasião, Arthur contou que viveu com Dudu uma experiência escatológica. Em entrevista ao #ProgramadaTarde, da TV Meio Norte, Dudu afirmou que isso é 120% mentira. "Uma coisa é chegar com provas, agora, simplesmente chegar para um fofoqueiro, um portal, apenas por contar por contar, eu fiquei sem acreditar", disse Dudu. O apresentador disse que o caso está na Justiça, mas que acredita na "justiça de Deus". #EntretêNews ? som original - Metrópoles Oficial