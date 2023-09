Doação presumida de órgãos: entenda PL defendido pela família de Faustão

João explicou a causa nos Stories: "Viemos aqui tentar mudar a legislação, falar com os deputados, com os senadores também, pra ver se a gente consegue mudar a legislação para doação presumida. Ou seja, todo mundo é doador, [exceto] se não quiser ser doador, [que a pessoa] se pronuncie. Do contrário, todo mundo é doador".

O que diz o PL 1774/2023?

O projeto de lei tramita na Câmara desde abril e autoriza a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para transplantes de pessoas que estejam na fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde) sem precisar da autorização da família.

Segundo o projeto, a pessoa que não quiser ser doadora de órgãos deverá informar seu desejo no documento de identidade.

No caso de doação de órgãos de pessoas menores de 16 anos, ou com alguma deficiência intelectual, a decisão sobre a doação segue sendo da família. O mesmo vale caso o possível doador não tenha documento de identidade.

Pela regra atual, a doação de órgãos só é realizada com autorização familiar, mesmo que a pessoa tenha manifestado, em vida, o desejo de doar. A doação de órgão de uma pessoa que morreu acontece em caso de morte encefálica, como traumatismo craniano ou AVC (derrame cerebral). Neste caso, os órgãos doados vão para pacientes que precisam de um transplante e estão aguardando em lista única do SUS.