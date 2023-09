Denise Rocha pede para musas do OnlyFans doarem lucros a vítimas de ciclone

Denise Rocha, 39, uma das musas do OnlyFans, fez uma doação para a ONG Ação da Cidadania, em apoio às vítimas do ciclone e das enchentes no Rio Grande do Sul.

A modelo ainda criou uma campanha incentivando suas colegas da plataforma de conteúdo adulto para assinantes a fazerem o mesmo. Denise sugeriu que mulheres doem parte dos seus lucros para ajudar os que foram prejudicados pela tragédia.

Campanha: "Nós produzimos conteúdos adultos e temos bons resultados com eles. Consequentemente, faturamos milhões e os lucros são ótimos. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito triste, por isso faço esse apelo para que outras mulheres que trabalham com o OnlyFans possam fazer uma doação considerando os lucros que receberam no último mês. É uma campanha aberta, eu sei que isso pode