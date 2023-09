Delegado aguarda laudo e pretende encerrar caso Kayky Brito semana que vem

"A solução desse caso mesmo está na prova técnica. A gente está aguardando esse laudo."

Lages explicou que já tem o depoimento de Bruno de Luca e não o escutará novamente. "Ele não tem mais nada a acrescentar."

O apresentador estava com o ator minutos antes do acidente e, no momento em que Brito foi atropelado, teve uma reação de bastante desespero, mas não foi prestar socorro. No B.O. o qual Splash teve acesso, De Luca diz que não sabia que se tratava do amigo e que não se lembra dos fatos.

Anteriormente, Ângelo Lages apontou Bruno de Luca como a principal testemunha.

O delegado afirmou que não escutará mais nenhuma testemunha. "A gente já ouviu quem tinha que ouvir." Foram ouvidos o motorista do aplicativo que atropelou Brito, a passageira que estava no carro, os funcionários do quiosque que Bruno de Luca e Kayky Brito estavam antes do atropelamento, e o próprio De Luca. Elas foram ouvidas na 16ª DP (Barra da Tijuca).

O que aconteceu?

O ator foi atropelado nas proximidades do posto 6, na Barra da Tijuca, , na madrugada do último dia 2. Ele sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.