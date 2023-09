Castelo milionário do sertanejo José Rico encalha em leilão pela 2ª vez

Avaliada em R$ 3,2 milhões, a propriedade tinha proposta mínima de R$ 1,6 milhão, metade do valor original. A primeira pessoa que fizesse proposta de compra que atendesse às condições do edital até ontem (12 de setembro) levava o imóvel.

O espaço foi projetado para ser um recanto para a família do artista em Limeira, no interior de São Paulo, e ficou conhecido como o "Castelo de José Rico". Inacabado, o castelo deveria ter mais de cem quartos, mas a obra, iniciada em 1991, foi interrompida em 2015, quando José Rico morreu aos 68 anos.

No site do leiloeiro, consta que "o imóvel aparenta estado de abandono, com mato crescente, janelas quebradas e pichações nos muros".

Por que o imóvel foi a leilão?

O processo foi movido por um músico que trabalhou com a dupla entre 2009 e 2015. O ex-funcionário relata na ação que não possuía carteira assinada, não recebia descanso semanal remunerado (DSR), horas extras e in itinere, adicional noturno e de insalubridade, 13° salários, férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou seguro-desemprego.

Além disso, afirma que acumulava funções e que sofreu danos morais durante o período.