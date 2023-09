Cardi B simula sexo com marido em banheiro de premiação

Cardi B, 30, compareceu na noite de terça (12) na premiação do VMA. A cantora postou um vídeo onde simula sexo no banheiro do evento.

Junto com o marido, o rapper Offset, a famosa publicou uma gravação ousada. O casal aparece no espelho do banheiro do local, ele segurando a esposa pelo quadril, simulando movimentos e barulhos sexuais.

Na publicação, uma outra mulher entra no banheiro no momento da simulação sexual. Mesmo assim, os dois não interrompem a brincadeira.