Após traqueostomia, Mingau segue em estado grave na UTI

Após realizar uma traqueostomia na segunda-feira (11), Rinaldo Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, permanece internado na UTI em estado grave, mas estável.



A informação é do novo boletim de saúde, divulgado hoje: "O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico necessário. O quadro permanece grave, mas estável", diz o texto.

A traqueostomia é o terceiro procedimento cirúrgico do artista, que foi submetido a uma cirurgia na quarta-feira (6). "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade.

O que aconteceu: