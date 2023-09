Portas abertas? O significado do vestido de Anitta no VMA 2023

Anitta, 30, deu o que falar com o seu look no VMA 2023, que aconteceu ontem em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A cantora escolheu um vestido com uma abertura em formato de fechadura na barriga, e seus fãs especularam que o decote seria uma referência às portas que sua música estaria abrindo para o Brasil lá fora.

"3 vezes funk no VMA. Entendi agora a Anitta indo com um vestido de uma fechadura, ela sendo a porta", disse um internauta no Twitter. "A Anitta com fechadura para mostrar que abre portas. Ela pensa em tudo", escreveu outro.