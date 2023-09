Anderson Leonardo deixa CTI após melhora, diz comunicado

Anderson Leonardo, 51, deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) na tarde de hoje. A informação foi divulgada na rede social do Grupo Molejo.

Em nota, a equipe do artista informou que o cantor apresentou uma melhora significativa e agora, está no quarto no hospital, ainda sem previsão de alta.

"A assessoria do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico de saúde do cantor Anderson Leonardo, que nesta tarde de quarta-feira, 13 de setembro, teve alta do CTI, indo para o quarto, permanecendo internado sem previsão de alta. Reforçamos o pedido aos amigos, fãs e contratantes com nossa corrente de orações", diz comunicado publicado no Instagram.