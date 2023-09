'Amor Perfeito' brilha em reta final com queda de Gilda e vingança de Marê

Após descobrir que Leonel está vivo, Marê encarou a decepção de ver seu pai com fortes sequelas do atentado e sem memória alguma do passado. Aos poucos, o veterano se recuperou da amnésia e reconheceu a filha, embora também tenha voltado a destilar preconceito contra Orlando.

Apesar dos resquícios de vilania do pai, Marê tem contado com a ajuda inesperada de Marcelino (Levi Asaf), que ainda não sabe que é neto de Leonel, mas vem ajudando a amolecer o coração duro do "vô pirata". Antes do fim da novela, Leonel vai recuperar toda a memória e será peça-chave para a queda definitiva de Gilda.

A vilã, por outro lado, finalmente encarou uma sequência de derrotas após passar quase todo o folhetim de Duca Rachid e Júlio Fischer saindo por cima. Ao lado de Gaspar, a megera ruiva fez um inferno na vida de Marê e Orlando, com direito a casamento forçado e conquista da guarda de Marcelino.

Com o currículo recheado de maldades, Gilda isolou qualquer possibilidade de redenção e vem dando felicidade ao público, que esperou até agora para ver sua derrota. A cada vitória de Marê e seus aliados, as manifestações nas redes sociais se assemelham a um gol do Brasil na Copa.

A boa fase da novela é refletida pelos números conquistados. Amor Perfeito tornou-se um sucesso de audiência na faixa das 18h, e isso não seria possível sem o texto delicado e certeiro de seus autores.

A reta final cheia de encantos é a cereja do bolo de um grande acerto da Globo para o horário. Amor Perfeito pode não entrar na história da TV como a melhor novela das seis, mas personagens como Marê, Orlando, Marcelino, Frei Severo (Babu Santana), João (Allan Souza Lima), Darlene (Carol Castro), Érico (Carmo Dalla Vecchia) e muitos outros ficarão marcados na memória do público.