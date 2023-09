Sem beijo gay no Domingão, Amor Perfeito dá aula contra homofobia na Globo

As coincidências irônicas da vida? "Amor Perfeito" já encerrou suas gravações, mas exibiu um capítulo nesta quarta-feira (13), que eu poderia apostar que foi produzido ainda ontem. Impossível não assistir aos ataques contra a sexualidade de Érico (Carmo Dalla Vecchia) e não lembrar do episódio lamentável que ocorreu no último final de semana.

No quadro "Batalha do Lipsync", exibido no "Domingão", o ator da novela das 18h teve uma participação brilhante ao lado de Amaury Lorenzo e Diego Martins. Ao reproduzir um momento icônico de Madonna com Britney Spears e Christina Aguilera, tudo leva a crer que o trio também repetiu o comentado beijo daquela performance no VMA de 2003.

No entanto, quando Carmo Dalla Vecchia estava a centímetros de distância dos lábios de Lorenzo, a câmera foi cortada para filmar Tiago Abravanel, e bom, não tivemos nenhum beijo.