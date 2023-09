Âncora, ex e boleiro: o que já 'vazou' dos participantes de A Fazenda 15

Falta uma semana para a estreia de A Fazenda 15, na Record. Nas redes sociais, vários nomes são apontados como os futuros moradores de Itapecerica da Serra. Além das especulações, alguns spoilers foram 'vazados' pela própria emissora.

Splash reuniu todos eles, confira:

A blogueira

Ela tem os melhores looks e a bolsa do momento.

Sempre acerta o ângulo da foto.

Tem a língua mais afiada que o salto.

O boleiro

Já fez muitos gols.

Provocou adversários e conquistou sua torcida.

Tem o talento para aparecer nas colunas de fofocas.

A medalhista

Conquistou vários títulos e medalhas.

Também venceu um grande adversário fora das quadras.

Tem discurso afiado.

A âncora

Suas críticas sempre viralizaram.

Seus comentários têm credibilidade.

Nem sempre suas opiniões são bem aceitas.

O ex

A decisão do seu casamento foi tão rápida quanto a duração dele.

Não se interessava por mídia, mas se torno uma celebridade.

O sortudo

Conquistou milhares de seguidores após uma "história de amor".

Empresário, modelo e talentoso na arte de simular.

Se formar casal, vai ser de verdade?

Homem Fruta

Ele não dispensa uma boa carne acompanhada de um bom suco.

As cidades o adoram.

Mais novidades

Mais participantes no Paiol. Segundo o canal de Edir Macedo, oito personalidades vão disputar quatro vagas para integrar o elenco do programa. Os vencedores serão definidos após dinâmicas e votação no site oficial do programa.

A atração começará com 18 peões na sede. Após a definição dos vencedores do Paiol, no entanto, o reality show vai contar com 22 participantes ao todo.