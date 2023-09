VMA 2023: Shakira sensualiza e rebola no chão em aparição rara nos palcos

Shakira foi homenageada com o troféu Michael Jackson Vanguard Award, no VMA 2023. Ela se tornou a primeira cantora sul-americana a receber a honraria, que visa destacar as contribuições dos artistas no cenário da música e videoclipes.

A cantora lançou singles recentes desde a separação com o jogador Gerar Piqué, com letras dando indiretas sobre o relacionamento. Veja abaixo um trecho da apresentação de Shakira no VMA.