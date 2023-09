Blogueiro que discutiu com motoboy votou em Bolsonaro e criticou Casagrande

Na descrição de seu blog, diz que é pioneiro no jornalismo online e "cancelado com frequência por não ter feito nada demais, especialmente não bater continência pra patota".

Também é ativista de direita e tem um canal no YouTube, além de ser host do videocast Cara a Tapa, no qual entrevista diferentes personalidades de diferentes áreas, como futebol, música e política. Jair Bolsonarom, Ciro Gomes e Tico Santta Cruz são nomes que já passaram por lá.

Em 2018, o jornalista declarou voto em Jair Bolsonaro, candidato que venceria as eleições pelo PSL. Em entrevista recente ao videocast Mais Que 8 Minutos, de Rafinha Bastos, ele reclamou do rótulo de bolsonarista.

"Me rotularam como bolsonarista por votar no Bolsonaro em 2018. Meu irmão, escrevi varios textos dizendo 'não acho a melhor opção, só não quero votar no PT nem fod*ndo'. Critiquei ele a pandemia inteira... Não acho o Bolsonaro um genocida fascista. Os rótulos são colocados com maldade."

Rica Perrone

Além de manifestar apoio a Bolsonaro, ele já fez críticas a personalidades como Walter Casagrande, ex-comentarista da Globo e atual colunista do UOL. Em postagens de seu blog e entrevistas, ele disse que a emissora criou uma "glamourização" em torno dele por superar o vício em drogas. Falas já geraram críticas contra Perrone e mobilização de apoio a Casagrande e pessoas que são dependentes químicas.