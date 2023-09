Molejo, 'tirar o pênis', assédio: quem é o cantor diagnosticado com embolia

O vocalista do Molejo, inclusive, chegou a cogitar mandar tirar o pênis em virtude do medo da doença se espalhar pelo corpo.

"Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: 'arranca logo isso'. Minha namorada então falou: 'não, o pênis, não!'. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado", contou ele, no podcast Papagaio Falante.

Três meses após a descoberta da doença, o artista celebrou a cura do câncer após intenso tratamento. Ele até foi homenageado em um voo com carinho dos passageiros com a revelação do fim do tratamento.

Acusação de assédio

Conhecido pelo sucesso no pagode, Anderson Leonardo também acumula polêmicas na vida pessoal. Em maio de 2022, a ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio durante participação no quadro de sucesso do Domingo Legal (SBT).