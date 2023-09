Como Negrini, famosos já viralizaram por mostrar os pés: 'Olha o tamanho'

A atriz não é a primeira. Outros famosos já viraram assunto por publicarem fotos mostrando os pés, seja pelo tamanho, cor ou formato deles.

O filho de Gugu Liberato, João Augusto, viu seu nome entrar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter graças a uma foto em que aparecia curtindo um dia de sol em julho. E o que causou toda comoção? O tamanho dos pés do herdeiro do apresentador.

O tamanho do pé do filho do Gugu ?? pic.twitter.com/GdZoB2bJF3 -- poponze (@poponze) July 23, 2023

Juliette passou por algo similar ao publicar fotos ao lado da ex-BBB Jade Picon e a tiktoker Vivi durante uma recente viagem de férias à Europa.