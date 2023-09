Na UTI, Chiquinho Scarpa tem bom estado clínico, mas sem previsão de alta

Chiquinho Scarpa, 71, segue na UTI, consciente e com quadro clínico estável, segundo novo boletim médico divulgado hoje pelo hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or.

O empresário foi internado no domingo, para tratamento de uma suboclusão intestinal, e está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar e do cirurgião Antônio Luiz Macedo.