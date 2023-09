Musa do OnlyFans diz recusar R$ 35 mil para gravar com camisa de time rival

Torcedora fanática da Chapecoense e musa do OnlyFans, Simone Oliveira recusou proposta de R$ 35 mil para gravar uma cena proibidona usando a camisa do Avaí, maior rival da sua torcida.

Ela ainda teria que sensualizar com o uniforme azul e branco, além de entrar na zoeira contra a Chapecoense. "Esse assinante me pediu na lata, disse que tinha fetiche com isso. Não entendi qual a tara, mas neguei. Jamais aceitaria, sou torcedora de verdade. É um caso de amor com meu time".

O pedido surgiu de um jogador do Avaí que assina a sua plataforma. A proposta inicial era de R$ 10 mil. "Foi muito inusitado, ele me ligou por vídeo, mandou um print mostrando que tinha dinheiro no aplicativo do banco. Enfim, no início achei que fosse uma pegadinha ou trote. Só depois me dei conta que era um pedido de mau gosto mesmo. Gosto de gravar conteúdo fetichista, mas não desse tipo. Tudo tem limite".