Mingau passa por traqueostomia; baixista segue em estado grave

O músico Rinaldo Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, passou por uma traqueostomia na tarde de ontem e permanece em estado grave, de acordo com boletim divulgado na manhã de hoje (12) pela equipe médica do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or.

"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Na tarde desta segunda-feira (11/9) foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável", diz o texto.

Este é o terceiro procedimento cirúrgico do artista, que foi submetido a uma cirurgia na quarta-feira (6). "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade.