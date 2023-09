Maíra Cardi diz que desativará Instagram: 'Internet virou terra de ninguém'

Maíra Cardi, 40, anunciou que vai desativar suas redes sociais. Nos stories do Instagram, a influenciadora explicou os motivos para tomar a decisão.

Desativação do Instagram: "Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Eu vim para agradecer por todos esses anos que a gente tem passado juntos, vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando pelas minhas conquistas, eu sou quem eu sou, cheguei onde cheguei graças a vocês. Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida."

Desejo por mais filhos: "Quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim. O que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física, muita paz para que essa criança seja gerada, essas crianças sejam geradas da melhor forma possível."