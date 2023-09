Luva de Pedreiro: Justiça ordena quebra de sigilo bancário de influenciador

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra de sigilo bancário do influenciador Luva de Pedreiro, Iran de Santana Alves. A decisão tem relação com o processo contra seu ex-empresário, Allan Jesus, que acusa Luva de quebra de contrato. A informação foi confirmada por Splash.

Segundo despacho do juíz, Luva tem 15 dias para apresentar o extrato de todas as suas contas bancárias dos últimos 12 meses, sob pena de multa de R$ 50 mil caso não cumpra a ordem. Ele pode contestar.

No processo movido por Allan, Luva precisa fazer depósitos mensais em juízo que atinjam o valor de R$ 5,2 milhões, de multa rescisória pelo rompimento de contrato entre as partes. Segundo o Tribunal, o valor correto não tem sido depositado mensalmente.