Kayky Brito apresenta 'progressiva melhora clínica', diz hospital

O delegado responsável apontou o ator Bruno de Luca como a principal testemunha do caso, uma vez que Kayky se dirigiu ao carro do amigo minutos antes do atropelamento e pareceu pegar "algo" na porta do passageiro. O delegado também questionou por que Bruno abandonou o carro na praia e não prestou socorro a Kayky.

Em depoimento, Bruno de Luca disse ter visto o acidente, mas que não sabia que a vítima era Kayky Brito. Em seguida, ele deixou o quiosque sem prestar socorro. O ator foi socorrido pelo motorista de aplicativo, funcionários do quiosque e outras pessoas que passavam pelo local.

Especialistas ouvidos por Splash dizem que Bruno de Luca não cometeu omissão de socorro. Segundo o especialista em direito e processo penal e mestre em direito das relações sociais pela PUC/SP, Leonardo Pantaleão, é considerado crime não prestar socorro a uma pessoa ferida quando é possível fazê-lo sem risco pessoal — artigo 135 do Código Penal. No entanto, no caso envolvendo os famosos, já havia outras pessoas ajudando Kayky Brito, então não incide crime em relação a De Luca.