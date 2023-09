Jojo diz que fez bariátrica por não conseguir entrar em brinquedo da Disney

Jojo Todynho, 26, revelou quais foram os dois episódios essenciais em sua decisão de perder peso e recorrer a uma cirurgia bariátrica.

A cantora destacou que o primeiro estalo foi durante participação no "Dança dos Famosos" (Globo), em 2022, quando o sobrepeso limitava alguns passos que seu professor pensava para a coreografia. O segundo, que ela disse ter sido "o gatilho" de fato, foi não conseguir entrar em um brinquedo no parque de diversões da Disney do qual é muito fã em janeiro de 2023. As declarações foram no Link Podcast.

"Quando fui para a Disney em janeiro deste ano, que tem um simulador do Avatar, que eu amo aquele brinquedo, eu vou três, quatro vezes no mesmo dia se deixar, porque eu gosto muito, e aí não andei no brinquedo por conta do tamanho que estava muito grande. Não entrei na cadeira", contou.