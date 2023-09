Quem é Ingrid Lana, que teve prints expostos após acusação a Antony?

Quem é Ingrid Lana?

Ingrid confirmou o envolvimento com Antony pela primeira vez em dezembro, quando ela negou que ele estivesse comprometido com Gabi Cavallín ao se relacionar com o jogador. "Eu não sabia de nada. Quando ficamos juntos, ele era livre e solteiro. Eu também. Então, não sou amante de ninguém. Mas depois de tudo isso, eu que não quero mais nada com ele. Melhor manter só amizade", disse ao Extra.

À publicação, ela disse que conheceu o jogador em fevereiro de 2022, pelas redes sociais. Após trocarem mensagens, ela viajou para Manchester, na Inglaterra, e teria se hospedado na casa de Antony.

Ainda segundo o Extra, Ingrid foi para a Europa duas vezes e, em cada uma delas, passou um mês na casa do atleta.

Após o rompimento com o jogador, ela chegou a ser vista com Fabrício Marques, ex-namorado de Maraisa, da dupla com Maiara.

Hoje, Ingrid Lana acumula 1 milhão de seguidores no Instagram. Na rede social, ela compartilha idas a festas, viagens internacionais e foto em jatinho, além da rotina como gerente comercial.