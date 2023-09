Glenda Kozlowski se ausenta de programa na Band após passar mal

Glenda Kozlowski, 49, precisou se ausentar do Melhor da Noite, na segunda-feira (11), por causa de um quadro de intoxicação alimentar.

A apresentadora foi atendida em um hospital particular no Morumbi, zona oeste de São Paulo, e substituída por Cynthia Martins, que dividiu o comando da atração com Zeca Camargo.

"Você de casa e as pessoas que estão comigo devem estar se perguntando: 'ué, cadê a Glenda?' Ela teve uma intoxicação alimentar simples, mas que exige cuidados. Felizmente temos um excelente hospital ao lado e ela está se cuidando", informou o apresentador, na abertura do programa de ontem.