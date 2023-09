Nanda Costa, Déa Lúcia: famosos repudiam projeto contra união homoafetiva

Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, aproveitou a participação no Domingão do Huck (Globo) para criticar a votação do projeto de lei que pretende proibir o casamento homoafetivo no Brasil.

"Agora está em pauta aí [no Congresso] querendo acabar com o casamento homoafetivo, que é o caso do meu filho [Paulo Gustavo], que é o caso do Carmo [Dalla Vechia , que também estava no programa] [...] A gente não pode permitir que acabe com o casamento homoafetivo. Eu vou brigar, eu vou brigar por isso", disse.

Paulo Gustavo, que morreu em 2021 em decorrência da covid-19, era casado com o médico Thales Bretas, com quem teve dois filhos, Gael e Romeu, por meio de barriga de aluguel. Os meninos nasceram em agosto de 2019.