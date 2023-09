Estado de Kayky Brito: saiba últimas notícias sobre saúde do ator

O ator Kayky Brito, 34, continua com sua condição médica sob controle e sem alterações, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or no sábado (9). Atualmente, o artista encontra-se sedado e em ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição.

Na quinta-feira (7), a família do ator emitiu agradecimentos ao motorista Diones Silva, envolvido no atropelamento de Kayky no dia 2 de setembro. A mensagem de reconhecimento foi compartilhada no perfil da atriz Sthefany Brito, de 36 anos, que é irmã de Kayky.