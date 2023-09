Por que Drew Barrymore furou a greve e foi retirada de premiação nos EUA?

"Nosso compromisso é garantir que o foco dos prêmios permaneça na celebração de escritores e livros, e somos gratos à Sra. Barrymore e sua equipe por sua compreensão nesta situação", completaram.

O programa da atriz seria produzido pelo Network Television Code, sendo um contrato separado e não firmado, segundo um representante do sindicato. "É um trabalho permitido e o papel de Drew como apresentadora não viola as regras atuais da greve", defendeu o representante segundo o The Hollywood Reporter.

Porém, uma das roteiristas do programa que estava protestando do lado de fora dos estúdios da CBS, onde o talk-show é gravado, afirmou que estava surpresa e desapontada com o retorno das gravações: "Acho que em geral isso é obviamente maior do que nós, três roteiristas", afirmou Chelsea White, ao The Hollywood Reporter.

"É uma chatice ouvir que o programa está voltando porque envia uma mensagem de que os roteiristas sindicalizados não são valiosos. E vai diretamente contra o que a WGA, SAG-AFTRA, todos os sindicatos estão tentando se unir para se levantar contra os estúdios gananciosos", desabafou.

'Maior do que apenas eu'

No domingo, Drew detalhou porque voltou com as gravações: "Para ser clara, nosso talk show terminou em 20 de abril, então nunca tivemos que pausar a produção. Porém, também estou fazendo a escolha de voltar pela primeira vez nesta greve para o nosso programa, que pode ter meu nome, mas isso é maior do que apenas eu", explicou.