Diretor de criação, Fernando Pelegio deixa SBT após 43 anos

O diretor de planejamento artístico e criação do SBT, Fernando Pelegio, deixou a emissora após 43 anos. O SBT afirmou que a saída foi em comum acordo e o executivo pretende, agora, seguir novos projetos profissionais.

A emissora de Silvio Santos agradeceu o profissionalismo e o comprometimento de Pelegio, em comunicado enviado à imprensa. "Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos diretores e artistas, a todos os meus chefes, com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT."

Pelegio, casado com a apresentadora e confeiteira Beca Milano, começou a trabalhar no Grupo Silvio Santos em 1980. Filho do iluminador José Pelegio, ele trabalhou como engenheiro técnico e câmera, participando de coberturas internacionais e reportagens.