Danielle Winits foca em carreira após separação: 'Tem que ser atleta'

Retorno aos teatros: "É uma delícia! A volta para o musical é agora, ainda mais com um público incrível também, renovado, jovem, que muitas vezes nem me conhece das novelas, mas me conhece dos meus filmes e dos musicais."

Relação com André Gonçalves

Dani Winits e André Gonçalves se conheceram durante um reality show culinário no programa Mais Você (Globo), apresentado por Ana Maria Braga.

Os dois começaram a namorar em 2016 e, poucos meses depois, formalizaram a união no cartório no dia 24 de novembro.

Em 2021, a atriz ficou do lado do artista depois que foi condenado a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por dever R$ 350 mil de pensão para a filha Valentina Benini, da união com a jornalista Cynthia Benini.

Anúncio do término. Em comunicado assinado por ambos e postado nas redes sociais, pontuaram que não estavam mais juntos.