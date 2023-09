Repórter da Globo ganha surpresa de telespectador em reportagem ao vivo

A repórter da Globo Bianka Carvalho foi surpreendida ao vivo por um telespectador com uma faixa de "feliz aniversário", durante uma reportagem em Recife.

Bianka entrevistava passageiros no Terminal Integrado Joana Bezerra durante o Bom Dia, Pernambuco, quando recebeu a homenagem.

"A galera é muito fofa, o povo é muito lindo. Vê só que coisa mais fofa. Chegou esse homem aqui, sei lá de onde ele veio. [...] Disse que viu no início do jornal e veio com essa fofura. Eu só posso dizer que tô feliz", disse ela, emocionada.